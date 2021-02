Marotta Inter e quei due colpi stroncati sul più bello: il retroscena

Quella invernale conclusa appena una settimana fa, è stata una delle sessioni di calciomercato più povere di sempre. Il calo dei ricavi dovuto alla diffusione del COVID-19 ha fatto piangere le casse di tutti i club.

Per questo motivo, salvo qualche trattativa conclusa in prestito o con qualche scambio, le rose delle squadre di Serie A sono rimaste quasi tutte invariate. Due nomi che in ottica Inter hanno fatto parlare di sé sono stati quelli di Juan Musso e Rodrigo De Paul, il primo visto come erede perfetto di Samir Handanovic e il secondo molto gradito da Antonio Conte.

A fare chiarezza a riguardo, ci ha pensato Niccolò Ceccarini in un editoriale pubblicato per Tuttomercatoweb. Secondo il famoso giornalista infatti, l'AD nerazzurro Beppe Marotta ha dovuto congelare tutto e rinviare i discorsi alla prossima estate, nella speranza di poter contare su maggiori risorse economiche.