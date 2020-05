Marotta infuriato, l'Inter non riprende senza correzioni al protocollo

Troppe lacune nella disciplina degli allenamenti collettivi, troppe difficoltà per organizzare il ritiro dei giocatori in vista della ripresa delle attività. Secondo indiscrezioni provenienti da Viale della Liberazione l’Inter sarebbe decisa a non iniziare il ritiro lunedì prossimo se non interverranno adeguate correzioni alle linee guida elaborate dal CTS.

Secondo il sito di Repubblica l’Ad nerazzurro Beppe Marotta avrebbe parlato di norme “inapplicabili e poco sensate". Al centro delle obiezioni del club nerazzurro le incertezze sulla gestione di eventuali positività al virus, la richiesta di spazi enormi, le responsabilità dei medici sociali in caso di nuove infezioni tra giocatori e membri dello staff.

Da quanto emerge la posizione dell’Inter sarebbe condivisa anche da altri club e anche l’Associazione calciatori aveva fatto presente grandi difficoltà nel recepire gli indirizzi del Governo.