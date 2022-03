Marotta elogia il vivaio nerazzurro: ecco chi sono i gioielli

Marotta, parole al miele sul vivaio nerazzurro.

Poco prima del match di Anfield, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, ha elogiato il vivaio nerazzurro, facendo capire che bisogna lavorare basandosi sul modello del Liverpool promuovendo ogni anno in prima squadra qualche elemento del settore giovanile.

Marotta ha definito il vivaio nerazzurro come "uno dei migliori al mondo". La Gazzetta.it ha messo il suo focus su una lista di nomi che potrebbero essere i protagonisti del futuro, scopriamoli:

Zanotti: il terzino destro classe 2003 Mattia Zanotti, è stato l'unico calciatore proveniente dal vivaio ad esordire in prima squadra. Il suo esordio lo ha fatto nella partita contro il Cagliari, vinta per 4-0, subentrando gli ultimi 10 minuti al posto di Perisic. In quella partita ha sfiorato anche il suo primo assist ma la palla calciata da Sanchez si è stampata sopra la traversa. Zanotti è stato convocato molte volte in prima squadra ma non ha trovato altro minutaggio. Nella primavera di mister Chivu, è uno dei pilastri della squadra.

Casadei: centrocampista italiano, classe 2003. In prima squadra non ha mai trovato spazio ma è stato convocato nella sfida giocata contro il Sassuolo. In primavera si sta mettendo in mostra come il calciatore più promettente: nella stagione in corso ha segnato 8 reti e ha fornito 2 assist. Il prossimo anno, con il restyling del centrocampo può trovare maggiore spazio in prima squadra, anche perché all'Inter serve un centrocampista con le caratteristiche di Casadei.

Stankovic: portiere serbo classe 2002, figlio di uno degli eroi del triplete Dejan Stankovic. Filip sta giocando in prestito nella seconda lega olandese e le sue prestazioni sono mostruose: ha vinto vari premi come "Man Of The Match" e nel match contro il "NAC Breda" ha effettuato 12 parate e varie testate giornalistiche olandesi gli hanno assegnato 10 in pagella. Filip Stankovic potrebbe ritornare a Milano nella prossima stagione e restare nella rosa dell'Inter come terzo portiere.