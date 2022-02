Marotta e le dichiarazioni che aprono nuovi scenari. Non solo derby

Marotta, pochi minuti prima dell’inizio del Derby di Milano poi perso dai nerazzurri per 1-2, ha parlato ai microfoni di Dazn toccando punti interessanti riguardo il futuro dell’Inter e i programmi della società.

Inizialmente ha parlato di Milan Skriniar, che anche quest’anno sta disputando una eccezionale stagione, soffermandosi sulla eventuale possibilità di investire il calciatore slovacco della fascia di capitano nella prossima stagione; Marotta ha sostanzialmente preso tempo, dichiarando che Skriniar sarà sicuramente un possibile capitano in futuro ma che, come lui, ci sono altri profili possibili senza ovviamente dimenticare Samir Handanovic, attuale capitano che con ogni probabilità l’anno prossimo si giocherà il posto con Onana, il nuovo portiere prelevato dall'Ajax attualmente impegnato in coppa d'Africa con il suo Camerun.

A domanda sull’affare Gosens, ha invece sottolineato come l’acquisto dell’esterno a tutta fascia ex Atalanta sia stata una opportunità assolutamente da cogliere, ringraziando anche la società per lo sforzo economico fatto per consentire al nazionale tedesco di approdare in nerazzurro. Si è anche soffermato su Ivan Perisic, lodando la sua estrema professionalità e non escludendo un suo possibile utilizzo sulla fascia destra, sottolineando che l’affare Gosens è del tutto slegato dalla ipotetica partenza del croato.

Marotta ha poi parlato di Marcelo Brozovic, confermando ai microfoni di Dazn la volontà ufficiale del calciatore croato di rimanere ancora a lungo con la maglia nerazzurra. Ha inoltre evidenziato come la trattativa per il suo rinnovo non sia ancora conclusa anche se le parti stanno lavorando in tal senso già da tempo a fronte della volontà comune di proseguire l’avventura all’Inter nei prossimi anni.