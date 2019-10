Marotta e la sua mentalità vincente: "Siamo l'Inter, puntiamo al successo"

Giuseppe Marotta all'Inter è arrivato anche per portare una mentalità vincente che da tempo mancava. Le sue parole durante la conferenza stampa odierna ne sono un'ulteriore prova. Con il passare delle settimane, sia a livello societario che di squadra, la consapevolezza e la fame di vittoria sembrano essere cresciute ssempre di più.

"Non partecipiamo per arrivare secondi. Certo, tenendo sempre presente la forza e il valore dei nostri avversari. Le illusioni non vogliamo crearle, ma siamo l'Inter e come tale dobbiamo sempre puntare al successo come la sua proprietà che è Suning.

L'obiettivo è uno solo: tornare alla vittoria che comporta pazienza, una pazienza certo non infinita. Questo è un anno di transizione, ma lotteremo fino alla fine per toglierci grandi soddisfazioni".