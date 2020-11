Marotta contro le ASL: "Campionato alterato, intervenga il Governo"

L'Ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, si scaglia apertamente contro l'operato delle ASL regionali, che comportandosi in maniera diversa da zona a zona, starebbero compromettendo la regolarità del campionato di Serie A. Di seguito le parole del dirigente nerazzurro, pubblicate dall'agenzia ANSA pochi minuti fa:

"C'è un forte rammarico: invoco l'intervento del Ministro dello Sport. Questa situazione è iniqua, porta a un'alterazione della regolarità delle competizioni. E' assurdo che le ASL si comportino in modo diverso da Roma 1 a Roma 2, o da Milano a Firenze. Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c'è la zona d'ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: ogni ASL diventa centrale nella gestione dei club."

L'ira di Marotta nasce dall'imminente sosta: l'intervento di alcune ASL locali permetterà a determinati club di non mandare in Nazionale i propri giocatori, ottenendo dunque un vantaggio oggettivo, in termini di riposo e preparazione, rispetto a quei club che dovranno rinunciare al gruppo squadra per circa due settimane.