Marotta: "Champions, il gap non solo dell'Inter. Bisogna ridurre i costi"

L'edizione di oggi del Corriere dello Sport propone un'anticipazione dell'intervista che Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato al Settimanale della Tgr:

"La Champions? Io credo che il gap per quanto riguarda non solo l’Inter, ma tutte le squadre italiane, sia ancora abbastanza evidente". Nel suo intervento, che sarà trasmetto integralmente alle 12.25 su Rai 3, il dirigente nerazzurro si è nuovamente soffermato sulla crisi economica che sta attraversando il mondo del calcio:

"Credo che il primo obiettivo sia ridurre i costi, come il costo del lavoro, quindi gli stipendi dei giocatori che incidono in modo forte e poi, in subordine, valorizzare al massimo le risorse".