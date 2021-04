Marocchino: “Inter? Le grandi squadre vincono anche non giocando bene”

Domenico Marocchino, ex calciatore con un passato in bianconero, ai microfoni di RAI 2, mentre era in corso Dribbling, ha dato il suo parere sul modo di giocare che esprime l'Inter.

Le sue parole: “Inter? le grandi squadre sono quelle che quando non giocano bene riescono a portare a casa il risultato. Allo stesso modo, il grande giocatore è quello che anche se non è in grande condizione, riesce ad essere determinante”. A riportarlo Juventusnews24.