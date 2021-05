Marocchi: “La gara sarebbe da rifare. Chiellini e Cuadrado sono inarbitrabili”

Non smette di far discutere la direzione più che discutibile dell'arbitro di gara Calvarese tenuta nel match di ieri tra Juventus e Inter, che ha condizionato pesantemente l'incontro.

Anche l'ex difensore di Bologna e Juve Giancarlo Marocchi, oggi opinionista sulle reti Sky, non è rimasto convinto della condotta dell'arbitro, tanto meno dal comportamento di alcuni giocatori bianconeri.

Ecco le sue parole: “Se si potesse sarebbe una gara da rifare. Di questa gara dobbiamo prendere solo il risultato. Errori da una parte e dall'altra, ci sono giocatori come Cuadrado e Chiellini che ti fanno impazzire. Sono inarbitrabili, sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale. Chiellini lo prenderei sempre anche per questo ma come arbitro non lo vorrei mai vedere”. A riportarlo Fanpage.it.