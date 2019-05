Marino si sbilancia: "Il centrocampista andrà all'Inter"

Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. L'ex direttore generale del Napoli si è sbilanciato su diversi obiettivi di mercato della squadra partenopea come Nicolò Barella e Federico Chiesa.

Queste le sue parole: "Credo che Chiesa andrà alla Juventus e Barella all'Inter. Gasperini invece potrebbe restare all'Atalanta, non sono certo che andrà alla Roma. Sarri? E' uno che allena la propria idea di calcio, dando alla squadra schemi chiari e spettacolari ma magari ha bisogno di tempo per i risultati. Alla Juve avrà tempo? Oppure la Juve cerca un allenatore più pragmatico, legato ai risultati?".

A Rai Calcio e Mercato, invece, l'ex dg ha parlato così di Conte e del futuro di Icardi: “Conte all’Inter anche senza Champions? Sì, nei discorsi fatti tra i dirigenti dell’Inter e Conte è stata prospettata anche l’ipotesi Europa League. Cambierebbero le strategie di mercato? Sì ma Conte andrebbe lo stesso. Icardi alla Juve? Non credo, a meno che non si tratti di uno scambio e di valori di bilancio”.