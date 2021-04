Marini: "Barella uno dei migliori al mondo per l'età che ha"

L'ex calciatore dell'Inter, Giampiero Marini, ha parlato della squadra nerazzurra e del suo rendimento di questa stagione, dopo la delusione della sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia.

Ecco le sue parole a Radio Marte: "Ha avuto un inizio anno difficoltoso perché la società non aveva smaltito la sconfitta in finale di Europa League. Si è rimessa in pista grazie a Conte e allo staff che hanno dato solidità e certezze".

Marini, poi, ha continuato parlando di un elemento decisivo della rosa di Conte, cioè Nicolò Barella: "Difficilmente si può vedere uno della sua età così bravo. Per me è tra i migliori al mondo".