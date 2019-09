Marianella sul nuovo acquisto: "E' innamorato del mondo Inter"

Dalla Premier League alla serie A, sono otto i giocatori arrivati in Italia in questa sessione di mercato. Tra questi, i due nerazzurri Romelu Lukaku e Alexis Sanchez.

Dagli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha così commentato: "Sono arrivati degli ottimi giocatori che hanno vinto da protagonisti. I due giocatori più forti sono Lukaku e Ramsey".

Il giornalista si è soffermato su Lukaku: "Voleva l'Italia, voleva venire all'Inter e lavorare con Conte. L'italiano sarà la settima lingua per lui". Sul modo di giocare: "Ha imparato a dare assist, a giocare con i compagni, non è più un centravanti boa. E' molto motivato a far bene, si è innamorato del mondo Inter e vuole far bene in serie A che è sempre stato un suo sogno da bambino. E' un giocatore che sta migliorando, ha molto voglia di vincere. Gol? In stagione più di 20 reti".