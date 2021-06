Marcos Alonso-Inter, l’affare si complica: un top club pronto ad acquistarlo

Non solo Bellerin, l’Inter sarebbe anche alla ricerca di un esterno di qualità sulla fascia sinistra. L’addio di Ashley Young e la probabile cessione di Ivan Perisic obbligano i nerazzurri ad acquistare un giocatore in quel ruolo. Un profilo molto gradito a Simone Inzaghi sarebbe quello di Marcos Alonso del Chelsea. Lo spagnolo, dopo una stagione in cui ha trovato pochissimo spazio, sembrerebbe destinato a lasciare i blues in estate e il suo entourage sarebbe già in contatto con alcuni club.

Ci sarebbe anche l’Inter sulle sue tracce ma la sempre più vicina cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, potrebbe complicare l’arrivo dell’ex Fiorentina in nerazzurro. Il Chelsea, infatti, non sembrerebbe più intenzionata a trattare la cessione con l’Inter dopo averglielo proposto come parziale contropartita tecnica per arrivare ad Hakimi.

Il futuro dell’esterno sinistro potrebbe essere in Spagna. Come riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe intenzione di acquistare un rinforzo sulla corsia mancina e avrebbe riallaciato i contatti con l’agente del classe 1990. Il club catalano, già vicinissimo al suo acquisto nella sessione invernale, sarebbe adesso pronto all’affondo decisivo. L’eventuale arrivo di Marcos Alonso in Catalogna potrebbe di fatto liberare uno tra Jordi Alba, accostato negli ultimi giorni all’Inter e Junior Firpo, nel mirino di Milan e Leeds. Ulteriori novità sono attese entro le prossime settimane.