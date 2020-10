Marco Rose (all. M'Gladbach): "Inter tra i club piùforti d'Europa"

L'allenatore del Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia, sottolineando la forza dell'Inter. I nerazzurri, secondo l'allenatore dei tedeschi, sono tra le squadre più forti del torneo. e le assenze dovute al COVID non pregiudicano il valore dell'undici che scenderà in campo domani. Di seguito le sue parole:

" Consideriamo l'Inter una squadra di livello assoluto, per quanto mi riguarda penso che sia una top in Europa. Hanno individualità importanti come Lukaku in avanti, inoltre difendono bene e attaccano in massa. Ci aspetta un grande compito ma lo affrontiamo volentieri."

Rose poi ha parlato anche dei giocatori da temere in questa Inter: " In quanto a pericolosità, penso soprattutto alle punte: Lukaku e Lautaro. Poi c'è Brozovic che corre tanto, e Barella che è molto forte nonostante la giovane età. Infine ci sono Hakimi e VIdal, che già conosciamo dato che hanno giocato in Bundes. Potrei elencarne ancora."