Marco Rose (all. M'Gladbach): "Inter squadra che vuole la Champions"

Mercoledì sera l'Inter affronterà a San Siro il Borussia Mönchengladbach; una sfida dal sapore storico, contro una squadra con un passato da grande e un futuro tutto da scrivere.

In occasione del match di Champions League, l'allenatore dei tedeschi, Marco Rose, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Kicker, nella quale ha parlato anche di Inter e degli obiettivi della sua squadra in questa fase a gironi. DI seguito le sue parole:

"Ancor prima del sorteggio sapevamo di dover incontrare squadre di primo ordine. Inter e Real Madrid sono squadre che vogliono la Champions, e il nostro sarà un compito affascinante. Abbiamo lavorato tanto per arrivare in Champions League, e giochiamo per superare la fase a girone e dare il massimo in questa competizione. L'importante è che tutti i ragazzi stiano bene e siamo sulla strada giusta."