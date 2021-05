Marco Branca: "Non torno all'Inter. Mourinho alla Roma..."

"Un ritorno all'Inter? Non sarebbe giusto". Lo dichiara Marco Branca a TuttoMercatoWeb; l'ex ds nerazzurro durante la gestione Moratti fu autore del Triplete con José Mourinho. "Quando finiscono grandi cicli, quando uno consuma grandissime energie e ha avuto stimoli pazzeschi... Ha bisogno di altro per ricostruire. In dieci anni ho vinto quindici titoli, credo sia giusto andare".



Per evitare l'effetto minestra riscaldata?

"Storicamente, anche per quanto riguarda gli allenatori, quando c'è un ritorno raramente va bene".



Cosa fa ora?

"In particolare nulla, se non qualche consulenza nel mondo del calcio. Mi chiamano i club quando hanno bisogno di stringere rapporti".



Rientrerebbe?

"Io sono sempre disponibile. Quando capiterà ne sarò ben felice".



Il passato che ritorna: Mourinho è andato alla Roma.

"Io l'ho visto bene, perché credo che vada in una proprietà ambiziosa che ha già ampiamente dimostrato l'idea prendendo Mou. Va in una città passionale, affamata di calcio. Ci sono tutti gli ingredienti e gli stimoli perché faccia benissimo lì. Può essere l'ambiente giusto anche per valorizzare tutta la passione che ha Roma per la squadra".



Roma però brucia tutto, ha detto Capello...

"Tutte le piazze appassionate sono le più difficili. Se le cose non dovessero andare bene, per José non sarebbe differente la difficoltà già vissuta con altre squadre con grandissime tifoserie. Penso una parte della sua decisione vada anche in questo senso: gli piace un ambiente passionale, ne trova giovamento per il suo rendimento".