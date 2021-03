Marco Bellinazzo domani sera ospite de La Voce Nerazzurra

Imperdibile appuntamento domani, lunedì 29 marzo alle ore 21:15, con una puntata speciale di "InterT" il podcast de La Voce Nerazzurra. Lo show condotto da Raffaele Garinella, giornalista e direttore editoriale della testata web Inter Dipendenza, con la presenza dell'editorialista Mario Spolverini, ospiterà il noto giornalista Marco Bellinazzo.

Bellinazzo si è sempre occupato di giustizia, lavoro e fisco. La sua vera passione però è lo sport. Dal 2004 lavora per Il Sole 24 Ore e dal 2007 - come lui stesso scrive nel suo blog intitolato Calcio&Business - si occupa di economia sportiva ed, in particolare, dei “business” che ruotano intorno al mondo del calcio. Questa passione lo ha portato a partecipare a diverse trasmissioni come A tempo di Sport e Tutti Convocati su Radio 24.

Giornalista e scrittore, il suo primo libro fu Il Napoli di Maradona (Mondadori, 2012), seguito da Goal Economy (Baldini e Castoldi, 2015) ed I veri padroni del calcio (Feltrinelli, 2017). In quest'ultimo libro ha affrontato una tematica molte volte poco analizzata: la geopolitica, che ad oggi comanda anche nell'universo del pallone. L'ultima fatica letteraria risulta La fine del calcio italiano (Feltrinelli, 2018) nel quale tratta il profondo stato di crisi del calcio italiano dal quale risulterà difficile uscire.

Un'inchiesta che oltre ad analizzare la deriva del del calcio italiano, scopre la crisi della sua classe dirigenziale.