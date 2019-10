Marchisio spiega i motivi del rifiuto allo Jiangsu, in seguito elogio a Conte

Claudio Marchisio, ai microfoni di Sky Sport, si esprime su Antonio Conte e motiva il suo rifiuto alle sirene cinesi targate Jiangsu. Le sue dichiarazioni:



"Il no allo Jiangsu Suning? Il fatto che fossero i proprietari dell’Inter ha pesato, ma anche altri fattori. Stavo valutando altre opportunità in altri continenti, ma la mia situazione mi ha portato a rifiutare determinate offerte, anche perchè uno non va a vedere solo i soldi, ma guardi anche il livello. Non mi andava di scendere di livello, quindi ho preferito smettere.



Conte all’Inter? Da juventino fa un grande effetto, ma da amante del calcio vedo che non ha perso per niente energia e voglia di dimostrare. Lo si vede non tanto in lui, quanto nei volti dei calciatori dell’Inter: siamo solo a inizio campionato, ma si vede che sono giocatori cambiati, e la mano dell’allenatore si vede sicuramente“.