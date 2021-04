Marcello Chirico ospite questa sera de “I Gemelli and Saba”

Questa sera alle 21:15 si ripropone l’appuntamento con il nostro talk show “I Gemelli and Saba”, in onda sul canale Youtube de La Voce Nerazzurra è e visibile anche sui canali social di interdipendeza.net . L’ospite d’onore della nuova puntata sarà il Marcello Chirico.

Giornalista e scrittore di fede juventina di 7Gold e direttore editoriale del sito ilbianconero.com. Grande esperto di calcio e giornalismo che in passato ha lavorato per 18 anni a Il Giornale come cronista politico. Dal 2004 è stato opinionista sportivo sulle tv del gruppo Mediapason (Telelombardia, Antenna 3, Top Calcio 24, Videogruppo Piemonte) per poi passare a 7Gold.

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio dove si potrà assistere ad un sano confronto tra due mondi spesso opposti, quello interista è quello juventino, che hanno fatto la storia del calcio italiano e internazionale.