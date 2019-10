Marca - Materazzi si esprime su Godin ed elogia Lukaku

Marco Materazzi si esprime sull'Inter e su alcuni giocatori arrivati quest'anno. L'ex difensore nerazzurro strizza l'occhio a Godin e inoltre precisa sull'eventuale impiego di Lukaku.



Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Marca:



"Godin ha portato una grande esperienza. Ha il vantaggio che la filosofia di Simeone è molto vicina a quella di Conte. L'adattamento sarà più facile. Sanchez è stato tra gli ultimi ad arrivare. La preparazione in Inghilterra è diversa che in Italia, serve pazienza. Lukaku è un giocatore che si sacrifica molto per la squadra. Ci si aspetta segni 20, 30, 40 gol ma è molto più di questo".