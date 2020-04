Marash Kumbulla ha un sogno, l'Inter potrebbe realizzarlo

Marash Kumbulla, difensore italo-albanese dell'Hellas Verona, si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. Il centrale ha svelato il suo sogno da calciatore, quello di giocare la Champions League. Il suo sogno potrebbe realizzarsi, infatti il classe '00 è finito sul taccuino dell'Inter. I nerazzurri fanno sul serio per lui, come raccontato in esclusiva qualche giorno fa(clicca qui per leggerla).

L'emozione di giocare con la maglia del Verona: "Penso sia il sogno di tutti: già è difficile arrivare in alto, farlo con la squadra con cui tutto è iniziato è indescrivibile".

Il legame con l'Albania: "Sono orgoglioso del gesto del premier Rama in un momento così complicato per l'Italia, che è sempre stata al nostro fianco quando ne avevamo bisogno. Ringrazio lui e i medici che sono arrivati".



Posizione nella difesa a tre, laterale di sinistra: "Mi piace molto, perché ho anche una certa libertà di propormi in avanti".

In questo ruolo sarebbe perfetto nello scacchiere di Mister Antonio Conte, dato che conoscerebbe già il modulo e potrebbe integrarsi rapidamente negli schemi, diventando si da subito un'arma in più.



Chiellini come modello: "Poster in camera di Chiellini? Sì ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. E' un autentico guerriero in campo".



L'attaccante che lo ha impensierito maggiormente: "Dybala, per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. E' un funambolo.

Sogno da calciatore? "Giocare la Champions League".