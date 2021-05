Marani (Sky Sport): "Inter, ecco i tre uomini scudetto"

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato del probabile (scongiuri a parte) e imminente tricolore nerazzurro, evidenziando i tre calciatori che, secondo lui, più di tutti hanno lasciato il segno in questa Inter. Le sue parole:

"I tre uomini scudetto dell'Inter sono Lukaku, Barella e Lautaro. Per un certo periodo, Barella è stato letteralmente l'Inter, tutta l'Inter. L'uomo della stagione comunque è Lukaku, come l'anno scorso lo fu Dybala. BigRom è stato il migliore in Serie A".