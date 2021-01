Marani:" Ibra-Lukaku? Scena non degna della loro caratura

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Marani, è ritornato,ai microfoni dell'emittente e all'indomani del derby di Coppa Italia vinto dall'Inter per 2-1, sull'episodio dello scontro verbale tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.

"Forse stiamo assistendo per la prima volta ad un ribaltamento dei valori a Milano in questa stagione", ha detto il giornalista, " Lukaku-Ibra? Non voglio fare il moralista, ma i campioni devono esserlo anche nei comportamenti".

Marani ha, poi, continuato:" Ibrahimovic non doveva provocare e Lukaku non doveva cadere nella provocazione. Non è stata una scena degna della loro caratura internazionale".