Marani:"Domani match complicato per l'Inter. La Dea ha mille frecce "

La partita di domani sera contro l'Atalanta, si preannucia complicatissima per gli uomini di Antonio Conte, che avranno solo la vittoria come risultato disponibile per tenere a debita distanza le avversarie principali per lo scudetto, Juventus e Milan, vittoriose nel proprio turno di campionato.

Del big match di San Siro, ne ha parlato il giornalista di Sky Sport, Matteo Marani:" Due gol presi e 19 fatti nelle ultime otto partite di campionato dicono cosa sia la squadra di oggi. Ma l’Atalanta ha Muriel, ha Gosens, ha mille frecce da tirare e lo farà, prima di ributtarsi dentro la Champions".

Il giornalista ha, poi, avvisato gli uomini di Conte:" Domani è una partita difficile e complicata per l’Inter. Chiedere ai cugini del Milan per avere conferma",