Marani:" Domani l'Inter deve vincere. Le questioni societarie possono pesare"

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Marani, ha parlato della supersfida di domani tra Inter e Juventus, che andrà in scena a San Siro. Il giornalista ne ha parlato soprattutto in ottica Inter, che deve vincere per poter non dover rinunciare ai sogni scudetto.

Ecco le sue parole:" L’Inter con la Juventus deve vincere per dare dimostrazione che è una squadra che può vincere questo campionato e domani è l’occasione per dimostrarlo. Con la Samp meritava qualcosa in più e possibilmente pure con la Roma, si è fatta rimontare per errori".

Marani ha, poi, continuato:" Non so quanto possa pesare la storia societaria, qui siamo di fronte al quarto cambiamento in cinque anni e non penso non abbia il suo peso anche sulla squadra. Non è detto, non è matematico, ma certamente è uno snodo. Quello che mi pare evidente è che c’è una trattativa di cessione, il riflesso di quello che sarà non lo puoi prevedere, però l’ambizione di Suning era stato l’elemento di crescita di questa Inter oltre che per tutti gli investimenti fatti. Ora, viste le contingenze, rispetto all’assetto precedente qualcosa è cambiato e vedremo come reagirà anche la squadra".