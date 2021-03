Marani: "Campionato non chiuso, la Juventus resta la favorita"

"Per me il campionato non è chiuso". Asserisce Matteo Marani, protagonista dell'approfondimento sulla giornata di Serie A negli studi di SkySport. Marani prosegue:

"L’Inter ha un vantaggio considerevole, ma la Juventus giocherà lo scontro diretto in casa e complessivamente è più forte, anche se in questa stagione ha avuto un ritardo. I nerazzurri non ha un calendario scontato, a Torino ad esempio c’è stato bisogno di una giocata fantastica di Lautaro. Ho sempre detto che la Juventus è la più forte, ha la rosa più profonda e l’ha dimostrato anche a Cagliari, ma in questa stagione le è mancato Dybala. Per me di queste 12 può fare un filotto anche da 10 vittorie, e deve farlo per tentare la grande rimonta.

Dal punto di vista dell’Inter, che sta facendo bene dopo il girone d’andata e ha davanti Lautaro e Lukaku, ricordiamo che è prima per punti nel girone del ritorno, ma secondo me anche il Napoli è vicino come potenziale. L’Inter quando trova gli spazi trova il miele e lì va a colpire, anche se contro il Torino non è stata quel tipo di partita. Ora però è un’Inter molto equilibrata".