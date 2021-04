Marani: "Barella ha trascinato l'Inter nel momento più difficile"

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Marani, ha parlato della situazione dell'Inter che si appresta a vincere lo scudetto e di uno e dei suoi uomini simbolo: il centrocampista sardo, Nicolò Barella.

Ecco le parole del giornalista a Sky: "Non è la fase più alta della stagione di Barella. Ma per ovvie ragioni. Ha corso più di tutti. Ha sorretto l'Inter nel momento più difficile, è stato un elemento trascinante, è stato il puntello, un punto di forza della squadra per diversi mesi. Non che adesso non lo sia, è sempre importante e determinante".

Marani ha aggiunto: "Ma c'è stato un momento della stagione in cui è stato da solo la metà dell'Inter per quello che faceva in campo. Chiudeva, dava una mano a Brozovic in regia, supportava l'attacco, trovava i gol. Mi sembra uno dei protagonisti di questa stagione. Non c'è dubbio".