Manicone: “L'Inter può aprire un ciclo vincente. La forza è nel gruppo”

Intervenuto a TMW Radio, l'ex nerazzurro Antonio Manicone ha commentato la grandiosa conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri. Ecco le sue parole riportate da TUTTOmercatoweb.

LA SVOLTA - “Secondo me la svolta è arrivata con l'uscita dalla Champions. E' cambiata l'aria e i giocatori hanno dato di più e il gruppo si è compattato. Mi era dispiaciuto vederli fuori e oggi dico che se in Coppa non fossimo stati sfortunati, avremmo potuto dire la nostra”.

CICLO - “ Conte deve continuare su questa strada e arriveranno i risultati. Secondo me potrebbe essersi aperto un ciclo, bisogna restare concentrati in vista del futuro senza sentire le voci esterne che parlano di una cessione del club”.

I PROTAGONISTI - “Sicuramente Lukaku sul podio ma anche l'allenatore è stato il fulcro di questa stagione. Ma oltre a questi ci sono Barella, Lautaro, Darmian. Non è stato solo un giocatore ma il gruppo”.