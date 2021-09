Mancio, sei nella storia! 36 gare consecutive senza sconfitte per l'Italia

Non nel modo sperato, ma l’Italia di Mancini è nella storia del calcio: gli Azzurri sono l’unica nazionale ad aver raggiunto i 36 risultati utili consecutivi. Decisivo il pareggio con la Svizzera, utile per il raggiungimento del record, meno per le ambizioni azzurre nel girone di qualificazione per i mondiali del 2022.

Nel match scorso contro la Bulgaria, deludente dal punto di vista del risultato visto il pari, era arrivato l’aggancio a Brasile e Spagna, che hanno raggiunto il traguardo di 35 risultati utili consecutivi. La nazionale sudamericana secondo alcuni esperti sarebbe anche a quota 36, ma in realtà le fonti ufficiali Fifa non contano un incontro disputato dalla Celecao contro la Romania B (le partite per essere ufficiali devono essere disputate tra nazionali maggiori).

La striscia italiana è iniziata nel 2018 con il pareggio contro l’Ucraina datato 10 ottobre. In mezzo la qualificazione alle Final Four di Nations League e la vittoria dell’Europeo.