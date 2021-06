Mancini, in tv i convocati. Gli ultimi dubbi: spera Sensi, ecco con chi se la gioca

Stasera Mancini ufficializzerà in diretta tv i convocati per l'Europeo. Della maxi lista già in ritiro, andranno tagliati alcuni nomi.

Tuttomercatoweb fa il punto, e precisa i dubbi: Gianluca Mancini o Rafael Toloi; Stefano Sensi o Bryan Cristante; Matteo Politano o Giacomo Raspadori.

Per quanto riguarda Sensi in ballo ci sono motivazioni tattiche: l'ex Sassuolo può essere un jolly offensivo e sarebbe la carta di qualità. Cristante, invece, è calciatore duttile con proiezione all'indietro, potendo giocare anche in difesa.

Sarebbe questa l'ultima sfida del centrocampista nerazzurro prima di volare definitivamente verso il sogno Europeo. Ce la farà Sensi? I tifosi dell'Inter tifano per lui.