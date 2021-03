Mancini: “I convocati dell’Inter? Mi sembra che siano liberi ma aspettiamo”

Nel corso della conferenza stampa in vista dei prossimi impegni contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituana valido per la qualificazione ai mondiali del 2022, il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato della situazione di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi.

I tre nerazzurri, convocati in nazionale, sono ancora bloccati a Milano a causa delle positività emerse nei giorni scorsi nell’Inter e potrebbero raggiungere il ritiro azzurro nei prossimi giorni. Ecco di seguito riportate le dichiarazioni di Mister Mancini:

"Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà, mi sembra che siano liberi avendo sentito che gli altri nazionali sono già partiti. Stiamo aspettando di vedere cosa succederà coi nostri, se saranno disponibili tra oggi e mercoledì. La situazione mi preoccupa perché mi spiacerebbe non averli qua, però siamo fiduciosi. Ho convocato tanti giocatori perché non sapevamo che situazione avremmo trovato. Abbiamo qualche difficoltà per il centrale, perché forse andrà a casa Bryan Cristante e aspettiamo di capire cosa succederà con gli interisti”