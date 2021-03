Mancini, grana Covid: nemmeno parte dello staff potrà raggiungerlo

Grana Covid anche per il ct della Nazionale, Roberto Mancini. Oltre ai giocatori dell'Inter - Bastoni, Barella, Gagliardini e Sensi - fermati ieri dall'ASL, l'ex allenatore nerazzurro dovrà rinunciare anche a parte dello staff. Non potranno raggiungerlo infatti né Lele Oriali, team manager azzurro, né il nutrizionista Pincella, entrambi facenti parte dell'Inter.

In ogni caso il Corriere dello Sport sottolinea come i quattro nerazzurri verranno comunque convocati nella lista del Mancio, per poi valutare meglio la situazione.

Ricordiamo che per l'Italia è previsto l'esordio alle Qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo: in programma le sfide a Nord Irlanda, Bulgaria e Lituania.