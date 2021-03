Mancini: “A Parma, nel 2008, Ibra ci regalò lo scudetto; ora invece…”

Roberto Mancini, attuale ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web ricordando quel Parma 0-2 Inter del 2008 quando, sotto il diluvio, Zlatan Ibrahimovic regalò lo scudetto ai nerazzurri allenati all’epoca da Mancini stesso: “Loro dovevano fare punti per salvarsi, noi per evitare il sorpasso della Roma, che a Catania andò in vantaggio subito.

Ricordo una partita durissima, al di là del fatto che stavamo già meritando la vittoria, per sbloccarla è dovuto entrare Zlatan che segnò due gol bellissimi. Zlatan tiferà Parma stasera? È normale, lui è un grande professionista e ora spinge per il Milan”.

Dolci ricordi al Tardini per i nerazzurri, paradossale che l’eroe del giorno fu proprio quello Zlatan Ibrahimovic che, ora, titaneggia per i principali rivali dell’Inter al titolo.