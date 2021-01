Mancini a DAZN, l'analisi sui ritmi abbassati e la capacità di far gol

Con un colpo di testa che ha sovrastato tutti (aiutato anche dalla gomitata rifilata a Milan Skriniar), Gianluca Mancini ha messo la propria firma su un Roma-Inter senza dubbio spettacolare.

La rete del pareggio firmata dal 23 giallorosso ha regalato ai capitolini un punto prezioso, con il difensore che hai microfoni di DAZN ha commentato la partita così:

"C'è l'etichetta della Roma che nel secondo tempo cala, ma giochiamo ogni tre giorni e non è facile. Dobbiamo essere bravi a concedere poco, ma poi siamo tornati a ritmi alti. Non era facile oggi. Quando abbassiamo i ritmi dobbiamo cercare di non prendere gol".