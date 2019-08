Manchester United, Solskjaer parla dell'addio di Lukaku

A poche ore dal passaggio ufficiale all'Inter dal Manchester United, il manager dei "red devils" Ole Gunnar Solskjaer parla dell'addio di Romelu Lukaku.

Quetse le sue parole, rilasciate a "Sky Sports": "Romelu aveva concluso il suo percorso qui, per lui era arrivato il momento di andarsene. Lo United ha fatto un buon affare e lui è felice, quindi entrambe le parti hanno ottenuto quello che volevano. Durante Lukaku era infortunato e per questo non ha giocato, ora spero che inizi al meglio con l’Inter".