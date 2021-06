Malore Eriksen, Mings: "Per me un sollievo che stia bene

Durante la conferenza stampa odierna, il giocatore della nazionale inglese Tyrone Mings ha parlato del malore capitato al centrocampista nerazzurro Christian Eriksen.

Ecco le sue parole: "Per prima cosa è un sollievo che stia bene. Le scene sono state estremamente angoscianti per tutti, per fortuna sta bene come sembra. In termini di monitoraggio e benessere, probabilmente quando siamo in campo non potremmo essere in un posto più sicuro, in termini di quantità di cure regolarmente accessibili. Hai visto come è stato curato velocemente".

Ings ha aggiunto: "Se fosse stato da qualche altra parte, avrebbe potuto non essere così fortunato. Fuori dal campo ci sono un sacco di tecnologie, test e scansioni che eseguiamo per assicurarci che i medici sappiano il più possibile sul nostro corpo".