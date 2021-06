Malore Eriksen, la dedica di Lukaku dopo il gol: "I love you"

Nella partita di questa sera tra Belgio e Russia è andato in gol l'attaccante dei diavoli rossi e dell'Inter, Romelu Lukaku, che ha portato in vantaggio la propria nazionale.

Dopo aver segnato, il giocatore, è andato ad esultare verso la telecamera urlando un "I love you". La dedica era rivola al compagno di squadra in nerazzurro Christian Eriksen che oggi è stato vittima di un malore in campo.

Anche il centravanti belga ha voluto far sentire la propria vicinanza verso il centrocampista danese che adesso non è in pericolo di vita e le cui condizioni sono stabili.