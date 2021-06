Malore Eriksen, il medico del Tottenham: "Il suo cuore era a posto"

Archiviati tutti i possibili scenari drammatici che avrebbero potuto coinvolgere Christian Eriksen nel pomeriggio di ieri, oggi è già tempo di interrogativi. Cosa può causare malori simili ad atleti costantemente monitorati? Tutto ciò, poteva essere evitato?

A dare una prima risposta ci ha pensato Sanjay Sharma, medico che ai tempi dell'esperienza al Tottenham del danese testava lo stato di salute del giocatore. Queste le sue parole in esclusiva per il The Mail on Sunday:

"Dal giorno in cui lo abbiamo ingaggiato, era mio compito monitorarlo e lo abbiamo testato ogni anno. Fino al 2019 i suoi test erano completamente normali, senza evidenti difetti cardiaci di base. Posso garantirlo".