Malore Eriksen, il CT del Belgio racconta: "Christian ci ha unito tutti"

Quanto accaduto a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia, è stato un episodio che ha inevitabilmente scosso l'intero mondo del calcio. Per un paio d'ore non esistevano colori, tutti tifavano per quel ragazzo di 29 anni che lottava tra la vita e la morte.

Tutto ciò è stato confermato da Roberto Martinez, Commissario Tecnico del Belgio che in un'intervista esclusiva rilasciata alla redazione di ESPN senza mezzi termini ha detto: "E' successo tutto mentre stavamo guardando la partita tra la Danimarca e la Finlandia e preparando la nostra sfida contro la Russia. Poi Christian crolla a terra, noi eravamo tutti scossi.

Se fosse svenuto al parco con i bambini, probabilmente non avrebbe ricevuto l'aiuto che ha avuto in campo. Questo episodio ha unito tutto il mondo del calcio".