Malore Eriksen, Bergomi: "Ho pianto. Per me è stato straziante"

Dopo il malore che ha colpito Christian Eriksen, anche l'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha parlato di quanto accaduto in un'intervista al quotidiano Il Giorno, in cui ha esternato le sue emozioni.

Ecco le sue parole: "Rispondo che ho pianto. Mi ero addormentato sul divano, apro gli occhi e vedo questo cordone di giocatori: subito ho mandato indietro le immagini e ho rivisto bene. Per me è stato straziante: perché ti immedesimi, perché poteva capitare a te, perché gioca nell'Inter. Tante cose mi sono passate dentro. Ora vederlo sorridere fa enormemente piacere".

Un episodio che ha commosso in tanti, ma che per fortuna ha avuto un epilogo felice, per un giocatore che, dopo tante partite giocate, ha vinto quella più importante di tutte: quella della vita.