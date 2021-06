Malore Eriksen, Barella ringrazia Kjaer: "Oltre i colori, uomo vero"

Il pomeriggio di paura di Christian Eriksen che, per fortuna, in questo momento sta meglio e non è in pericolo di vita, ha messo in apprensione tutto il mondo del calcio e non solo.

Si è distinto nella situazione, il difensore del Milan, Simon Kjaer, che è stato il primo a chiamare i soccorsi, nonchè ad ordinare ai compagni di mettersi attorno al calciatore svenuto per non mostrarlo alle telecamere.

Per questo, il centrocampista nerazzurro, Nicolò Barella, lo ha voluto ringraziare con un post su Instagram: "Oltre i colori, grazie Simon. Capitano e uomo vero".