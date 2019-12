Maledizione Inter, un'altra doccia gelata per il centrocampo di Conte

Dopo la partita di Firenze, Conte ha ammesso di aver l'ansia pensando alla formazione da mettere in campo sabato prossimo contro il Genoa di Thiago Motta. Agli infortunati di lungo corso si aggiungeranno infatti le assenze di Lautaro Martinez e Marcelo Borozovic, entrambi squalificati dopo i cartellini gialli rimediati al Franchi.

Ma Conte non sapeva che se le cose possono andar male di solito vanno ancora peggio. E' di oggi infatti la notizia riportata dal Corriere dello Sport che l'infermeria nerazzurra tiene sotto stretto controllo anche le condizioni di Borja Valero e Bastoni, entrambi usciti acciaccati.

Quello che preoccupa maggiormente è il centrocampista spagnolo che dopo l'ottima prova contro la sua ex squadra oggi ha lamentato un affaticamento al polpaccio. Saranno i sanitari dello staff interista a monitorare ora per ora le condizioni di Borja anche se dalle indiscrezioni circolate nel pomeriggio non filtra ottimismo.