Main Sponsor, Vanni: "Samsung non è in pole. Si guardano altri settori"

Secondo quanto riportato dal giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ci sono aggiornamenti in merito al nuovo sponsor di maglia che dovrà sostituire Pirelli la prossima stagione.

Vanni, attraverso il suo profilo Twitter, fa sapere che le voci che erano circolate oggi sul nome di Samsung in pole position non trovano conferma.. Pare che si guardi anche a settori che hanno sofferto meno la crisi Covid come servizi web, assicurazioni o criptovalute.

Per scoprire il nuovo main sponsor non dovrebbe mancare ancora molto. Che l'arrivo di Zhang a metà aprile sia un segno?