Maicon torna in Italia: "Contento di poter giocare di nuovo qui"

E' ormai ufficiale il ritorno nel calcio italiano dell'eroe del triplete, Maicon Douglas, tesserato dal Sona, squadra che milita in Serie D. Il terzino brasiliano ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, nella quale ha parlato di questa nuova avventura con il club veneto. Di seguito le sue parole:

"Avevo da tempo il desiderio di tornare in Italia, e anche i miei figli me lo chiedevano da tempo. Quando si è presentata questa opportunità ho accettato subito. Voglio fare bene, le motivazioni sono sempre le stesse. Dal triplete alla Serie D? Non cambia nulla, il calcio è sempre uguale; l'importante è avere voglia di giocare. La società mi ha dato questa opportunità e spero di dare il mio contributo".

Insieme a Maicon, il Sona ha tesserato anche il figlio quindicenne, che si aggregherà al settore giovanile: "Giocare con mio figlio è un sogno, che finalmente posso realizzare".