Maglia Inter portiere 19/20 - Svelata involontariamente anche la seconda?

Nessuna presentazione ufficiale, come già anticipato, per la maglia da portiere. L'Inter, dopo aver svelato la versione gialla, in amichevole contro il Lugano, ha mostrato al pubblico la nera.

Plausibile che sia stata inserita volutamente per "presentarla" indirettamente. Nel video "Inter Buzz", si puo' vedere Tommaso Berni indossare la casacca da portiere, con la colorazione nera.