Maglia Inter Nike portiere 2020/2021, le prime foto

Samir Handanovic, contro il Barcellona, ha svelato l'ultimissima maglia da portiere dell'Inter, quella che verrà utilizzata in Champions League.

Il sito Esvaphane ha rivelato il template di quelle che saranno, con ogni probabilità, le prossime divise Nike goalkeeper per l'Europeo 2020 e per la stagione calcistica 20020/2021. La trama sarà la stessa per tutte le squadre che saranno sponsorizzate dal brand statunitense, ed ovviamente anche l'Inter. Le casacche si presewntano con una grafica molto particolare, quasi a formare un labirinto, tono su tono, in tre colorazioni differenti.