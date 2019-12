Maglia Inter Nike 20/21 - Zig Zag is coming, rivoluzione parziale

Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, la nuova prima maglia dell'Inter si presenterà con delle strisce a zig zag. Un rivoluzione parziale perché non è la prima volta che una trama simile compare su una casacca nerazzurra.

Secondo quanto riportato da FootyHeadlines.com, il pattern della home dei nerazzurri sarà molto simile a quella della stagione post triplete, 2010/2011. Allora Nike spiegò che la grafica fosse volta a ricordare la pelle del biscione (presente anche graficamente sulla away della stessa stagione), simbolo della squadra.

A differenza di quella di circa dieci anni fa, la nuova linea prodotta dal brand statunitense non sembra voglia rifarsi al rettile simbolico di Milano.

La nuova maglia dell'#Inter della stagione 2020/ 2021 avrà le strisce a zig zag come nella stagione 10/11 (post triplete, mancano alcune patch in foto).

Allora la trama fu "giustificata" da #Nike dicendo che avrebbe ricordato la pelle del serpente.

