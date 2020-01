Maglia Inter away 20/21 - Le prime immagini della "divisa tovaglia"

Il noto sito FootyHeadlines ha renderizzato la maglia away dell'Inter, targata Nike, della stagione 2020/2021. La prima cosa che salta subito all'occhio è il ritorno al canonico bianco, con inserti nerazzurri. Il design farà, con ogni probabilità, storcere il naso a moltissimi tifosi. Infatti sarà presente un pattern a scacchi nerazzurri che si interromperà all'altezza dello sponsor Pirelli, per poi ripartire sino all'orlo inferiore. Il tutto andrà così a formare una sorta di tovaglia.

Il colletto sarà a V, metà nero e metà azzurro. Main sponsor e sponsor tecnico saranno rispettivamente blu e nero. I pantaloncini, presumibilmente completamente bianchi, andranno a completare il kit.

La casacca dovrebbe essere ufficializzata circa a metà luglio, al termine di EURO 2020.

