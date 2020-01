Maglia Inter 20/21 - Rivoluzione Nike, sarà a Zig Zag. Le immagini

Le innumerevoli indiscrezioni riguardanti la maglia home dell'Inter della stagione 2020/2021 hanno finalmente un volto. FootyHeadlines ha renderizzato, in base alle indiscrezioni di Tuttosport, quella che con ogni probabilità sarà la nuova divisa dei nerazzurri, ovviamente a Zig Zag.

Sarà molto simile a quella della stagione post Triplete (10/11), ai tempi il pattern rappresentava la pelle del serpente secondo Nike. La casacca dovrebbe essere presentata circa a metà maggio, in concomitanza con il termine del campionato. Non è da escludere che venga già utilizzata per l'ultima gara di Serie A, come accaduto negli scorsi anni, ad eccezione di due anni fa, quando venne presentata subito dopo la qualificazione in Champions League a favore della Lazio.