Maglia Inter 20/21 - In rete circola un'immagine, ma si tratta di un fake

Nelle ultime ore sta circolando l'immagine di un'ipotetica maglia dell'Inter della stagione 2020/2021. Il verso delle strisce è corretto, infatti la prossima casacca nerazzurra sarà a righe a zig zag, come già ampiamente spiegato in precedenza.

La foto che si è diffusa a macchia d'olio però è un fake, si comprende dalla fattura dello stemma dei nerazzurri e da altri piccoli dettagli come l'etichetta non conforme in basso a destra (modello third). Il tutto è stato ricreato in base alle informazioni date da Tuttosport ed ai render di FootyHeadlines. E' proprio il sito specializzato in novità riguardanti l'abbigliamento sportivo ad aver pubblicato la prima, vera e reale, fotografia della prossima home dell'Inter, dove però non è possibile scorgere il colletto e l'orlo delle maniche, ancora non decifrato.

Su alcuni siti orientali stanno spuntando, come funghi, le prime divise falsificate della prossima stagione senza che siano state ancora ufficializzate. I modelli si basano appunto sui disegni forniti da Tuttosport. Il retro di esse, non è ancora stato svelato in alcun modo, per questo motivo alcuni dei cloni risultano essere realizzati in maniera poco accurata.